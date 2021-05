Omofobia: Gasparri, 'da Letta atteggiamento stalinista e prevaricatorio'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La posizione annunciata da Enrico Letta è inaccettabile. Chiede che il disegno di legge Zan sia approvato senza modifiche perché non ci sarebbe tempo. E quindi non si dovrebbe poter discutere al Senato di principi fondamentali come quelli dell'articolo uno sull'identità di genere o su altri aspetti riguardanti i reati di opinione o la scuola. È un atteggiamento stalinista e prevaricatorio questo di Letta. Vorrebbe ammutolire un ramo del Parlamento. Invito tutti a riflettere. Perché poi quando si protesta o si minaccia l'ostruzionismo lo si fa in ragione dell'atteggiamento arrogante del Partito democratico e di alcuni esponenti politici". Lo afferma il senatore di Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"Letta -aggiunge- ritiri immediatamente queste sue affermazioni irresponsabili. Il Parlamento si deve pronunciare su questioni fondamentali che ribadisco riguardano la autodichiarazione dell'appartenenza di genere. Pensa che decida lui per tutti? Quanto ha detto è gravissimo e invito anche il presidente del Senato a tutelare un ramo del Parlamento da questo vero e proprio tentativo di bavaglio a un organo costituzionale”.