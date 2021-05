Omofobia: Family Day in piazza a Milano contro ddl Zan, 'pensiero unico asfissiante' (2)

(Adnkronos) - La manifestazione di sabato, avverte l'associazione, si svolgerà in "un momento in cui ancora le preoccupazioni sanitarie richiedono attenzione e prudenza e ci impongono raduni più contenuti nei numeri, per evidenti motivi legati alla pandemia". Tuttavia "sarà garantito l’ingresso in piazza a tutti coloro che, avendo a cuore la libertà di tutti, vorranno raggiungere il capoluogo lombardo. Saranno rispettate tutte le misure di distanziamento e sicurezza indicate dalle autorità". Anche perché "non possiamo più tacere: è arrivato il momento di difendere la libertà dalle imposizioni di un pensiero unico sempre più asfissiante".