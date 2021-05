Migranti: Bernini, 'impedire partenze per evitare tragedie'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Se la sinistra italiana pensa di riproporre l’operazione-che portò all’arrivo di 180 mila migranti nel 2016, è fuori dalla realtà in tempi di Covid. Salvare le vite in mare è sempre un obbligo, ma la commissaria europea alle Migrazioni, la socialista Johansson, ha già bocciato la proposta del Pd di una missione comunitaria di salvataggio in mare, affermando che la priorità è prevenire le partenze operando per migliorare le condizioni di vita dei migranti in Libia e incentivando i rimpatri volontari". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Impedire le partenze -aggiunge- significa scongiurare le tragedie in mare e stroncare il traffico di esseri umani. Senza solidarietà europea l’Italia non può sobbarcarsi ancora una volta da sola l’onere dell’accoglienza: la sinistra se ne faccia una ragione”.