Mafia: difesa Lombardo, 'Tuzzolino smentito da tutti i testi, racconta fatti disancorati da realtà'

Catania, 11 mag. (Adnkronos) - "Il signor Tuzzolino è un truffatore, e in questo processo ha raccontato fatti disancorati sul piano storico. E' stato smentito da tutti i testi in aula. Un soggetto incredibile, bipolare, che ha spedito la Dda di Agrigento persino a New York per cercare il latitante Messina Denaro. E gli inquirenti, che in un primo momento gli danno credito. Ero convinta che la Procura generale non facesse alcun riferimento a Tuzzolino, invece è accaduto. Ho fatto un salto sulla sedia quando ho letto le sue dichiarazioni". A parlare, proseguendo la discussione della difesa in aula, è l'avvocata Maria Licata, nel processo d'appello a carico dell'ex Governatore siciliano Raffele Lombardo, accusato di concorso esterno n associazione mafiosa e corruzione elettorale.

"Auspico che la Procura generale si attivi per i danni commessi da Tuzzolino nei confronti dell'amministrazione giudiziaria", dice la legale. Nel processo che vede coinvolto Raffaele Lombardo per concorso esterno in associazione mafiosa, il collaboratore di giustizia-massone ha dichiarato che massoneria e Cosa Nostra avrebbero sostenuto l’ex Presidente della Regione Siciliana. Per l’architetto agrigentino, Lombardo sarebbe stato "in contatto con esponenti della criminalità organizzata siciliana, dagli stiddari di Agrigento alla famiglia catanese di cosa nostra, passando per quella calatina". Tuzzolino ha sostenuto inoltre che gli incontri avuti con Raffaele Lombardo sarebbero avvenuti quando lui era già insediato alla presidenza della Regione. Tuzzolino era stato smentito in aula da diversi testi, tra cui l’architetto Calogero Baldo, ex suocero di Tuzzolino, e l’ingegner Giovanni Romiti della Politecnica srl. Ma anche dall'ex segretaria generale della Regione siciliana Patrizia Monterosso.