Mafia: difesa Lombardo, 'liberare processo da tossine che l'allontanano da principi garanzia'

Catania, 11 mag. (Adnkronos) - "Se vogliamo liberare questa vicenda dalle tossine che l'allontanano dal modello di processo conforme a principi di garanzia, dobbiamo leggere le prove alla luce della riflessione sui dati, e farlo in maniera non superficiale, e non acritica". Lo ha detto l'avvocato Vincenzo Maiello intervenendo nel corso della discussione della difesa nel processo d'appello a carico di Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale.