M5S: Ass. Rousseau, da curatore speciale richiesta per ottenere dati

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il curatore speciale che è stato individuato dal Tribunale di Cagliari ha presentato istanza, di fatto come rappresentante legale e quindi persona legittimata, per ottenere i dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle ed indire immediatamente le votazioni per il Comitato direttivo". E' quanto si legge in uno dei punti in cui -in un lungo post sul blog delle Stelle - l'associazione presieduta da Davide Casaleggio dà la sua versione della 'guerra' con il M5S, tacciando alcune delle informazioni circolate al riguardo come "fake news".

"Quando sarà definito in modo chiaro il rappresentante legale del MoVimento 5 Stelle - si legge ancora - poiché ad oggi sono almeno in 2 persone a reclamarne il titolo, l’Associazione Rousseau potrà definire con quest’ultima figura tutte le questioni che è necessario dirimere: come il trattamento dei dati degli iscritti, le modalità per saldare il cospicuo debito del MoVimento 5 Stelle nei confronti di Associazione Rousseau, la legittimità di eventuali decisioni ad esempio sul Trattamento Economico e sulle ultime espulsioni o la pubblicazione dei voti ricevuti dalle 30 persone che sono intervenute durante gli Stati Generali, ad oggi non pubblicate dopo 6 mesi così come tutte le altre decisioni che saranno di sua competenza".