M5S: Ass. Rousseau, 28 mesi in fumo per rifondarlo, noi capro espiatorio

Roma, 11 mag.(Adnkronos) - Il processo rifondativo del M5S "è stato annunciato ed è 'in corso' dal febbraio 2019 ossia da 28 mesi senza arrivare a nessun fattivo cambiamento. Luigi Di Maio ha portato avanti un tour di mesi con gli attivisti, poi il 18 marzo 2019 è stata aperta un’area di ascolto su Rousseau per inserire le proprie proposte e alla quale hanno partecipato oltre 6mila persone, poi sono stati fatti gli Stati Generali, costati 140 mila euro senza l’utilizzo di Rousseau, in cui sono state prese anche delle decisioni e oggi viene annunciato l’ennesimo progetto rifondativo. L’unica certezza è che in tutti questi mesi di procrastinazione seriale è stato usato Rousseau come capro espiatorio per nascondere, in realtà, l’inerzia e l’improvvisazione giuridica". E' quanto si legge in uno dei punti in cui -in un lungo post sul blog delle Stelle - l'associazione presieduta da Davide Casaleggio dà la sua versione della 'guerra' con il M5S, tacciando alcune delle informazioni circolate al riguardo come "fake news".