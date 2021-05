Intesa Sanpaolo e B Heroes annunciano le 16 startup finaliste

Intesa Sanpaolo conferma la propria attenzione e strategia di sostegno nei confronti delle startup italiane. Per il quarto anno è stato rinnovato il programma in collaborazione con B Heroes che, dopo una fase di selezione e di valutazione condotta da un team di specialisti, è giunto all’individuazione delle 16 startup che entrano nel percorso di accelerazione. Con questa iniziativa il Gruppo Intesa Sanpaolo prosegue in un percorso di supporto dell’imprenditoria innovativa, mettendo a disposizione non solo strumenti finanziari dedicati, ma soprattutto percorsi di accompagnamento alla crescita grazie al sostegno dei suoi partner B Heroes ed ELITE, il private market che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

La selezione delle aziende partecipanti alla quarta edizione è stata un viaggio da nord a sud nel mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana. Hanno risposto alla chiamata quasi mille aziende e, di queste, ben 183 sono state incontrate nel corso di un lungo roadshow digitale in 26 tappe. Il percorso di accelerazione culminerà a giugno con l’evento finale per la designazione delle migliori startup, che potranno accedere a programmi di investimento da parte di B Heroes. L’evento, che vedrà anche la partecipazione dell’atleta paralimpica Bebe Vio, sarà un’occasione eccezionale per riflettere sul tema della resilienza del mondo imprenditoriale nell’affrontare situazioni inedite generate dalla crisi pandemica sull’intero sistema economico italiano.

B Heroes andrà in onda a settembre su Sky e NOW. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

Dalla piattaforma di matching di macchinari industriali all’uso della realtà aumentata nella medicina, dai barbieri made in Italy alle trasformazioni dello scarto alimentare; dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale ai droni per il trasporto di carichi pesanti fino al kit per una cucina stellata in casa; dalla realizzazione di gioielli preziosi fino a soluzioni per gestire società sportive, per conoscere la qualità delle nostre ossa e per allarmi smart per moto ed e-bike. Sono solo alcuni dei temi delle 16 startup selezionate che si sfideranno tra pitching e valutazioni degli investitori, nel programma italiano che si occupa di innovazione e promozione di nuovi business ideato da Fabio Cannavale, imprenditore e investitore, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.