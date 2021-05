Roma, 11 mag. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sono solo leggi regionali in scadenza, ma a seguito della riunione dovrebbe esserci un vertice con il premier Mario Draghi -presente anche il ministro dell'Economia Daniele Franco- per fare il punto sul dl sostegni bis, che dovrebbe approdare in Cdm giovedì.