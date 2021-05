Dl Sostegni: Pd, 'servono misure per far ripartire occupazione'**

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Grande preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti, già partire a fine giugno per le grandi imprese. Il Pd -si apprende da fonti dem di governo- lo ha messo in evidenza durante la riunione a palazzo Chigi sul dl Sostegni chiedendo che nel decreto entrino alcune misure per far ripartire l'occupazione.

Si tratto di un pacchetto di proposte che dovrebbero entrare nel provvedimento. Da interventi di rioccupazione con contratti specifici per aiutare le categorie più colpite come turismo, ristorazione, lavoratori agricoli e spettacoli. E poi potenziare i contratti di espansione della Naspi.