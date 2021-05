Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il decreto sostegni 2 è ancora in costruzione. Come Movimento è importante avere rassicurazioni sulla cedibilità del credito d'imposta sul 4.0, è uno strumento fondamentale per le imprese e chiesto da tutte le categorie produttive, il cosiddetto superbonus imprese". Lo dichiara il capo delegazione del M5S Stefano Patuanelli, al termine del vertice a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis.