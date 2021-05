Milano, 11 mag. (Adnkronos) - In Lombardia alle 10 sono state superate le 500mila prenotazioni per il vaccino anti-Covid della fascia di persone di età compresa tra i 50 e i 59 anni. I cinquantenni non appartenenti a categorie prioritarie che da ieri hanno potuto iscriversi sulla piattaforma sono stati in tutto 501.732. Ieri sera, le prenotazioni erano a quota 478mila circa.