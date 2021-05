Covid: a Lombardia primato prenotazioni con portalettere, 23mila su 29mila totali in Italia

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - A fronte di 29mila prenotazioni fin qui effettuate in tutta Italia attraverso i portalettere, oltre 23.870 sono state realizzate in Lombardia. Nel primo giorno di apertura delle prenotazioni del vaccino anti-Covid in Lombardia per la fascia over 50, ieri, si è registrato un vero e proprio boom di adesioni tramite il canale dei portalettere di Poste Italiane. Sono stati 2.300 gli appuntamenti fissati dagli oltre 3.600 postini presenti nel territorio regionale.

Tutti abilitati a raccogliere le prenotazioni dallo scorso 2 aprile, data di avvio del portale per le prenotazioni di Regione Lombardia in collaborazione con Poste Italiane, stanno contribuendo in modo significativo al successo dell'operazione grazie alla capillarità e al ruolo sociale svolto all'interno delle comunità locali.