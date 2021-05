Cinema: è morto Tony Armatrading, star di 'Notting Hill'**

Londra, 11 mag. - (Adnkronos) - L'attore britannico Tony Armatrading, noto per il suo ruolo di guardia di sicurezza nel film "Notting Hill" (1999) al fianco di Hugh Grant e Julia Roberts, è morto all'età di 59 anni in seguito a una battaglia contro un tumore. E' stato l'attore Tim Bentinck ad annunciare la sua scomparsa su Twitter: "Era un attore meraviglioso e un vero amico" ha scritto in un post accompagnato da una foto di Armatrading in un letto d'ospedale con accanto sua moglie Suzan Crowley e il loro cane Dash poco prima della sua morte.

Tony Armatrading è stato soprattutto un attore della tv, apparendo in una trentina di serie come "Angels", "Grange Hill", "Chalkface", "EastEnders" "Love Hurts", "Metropolitan Police", "Eddie, il cane parlante", "Hawaii Five-0". Tra i suoi film anche "Il santo" (1997) dove recitava al fianco di Val Kilmer. Tony Armatrading era il fratello minore della musicista britannica Joan Armatrading.