Calcio: Pirlo, 'parole Gravina le lasciamo da parte'

Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non voglio entrare in discorsi di gossip e di cose inventate: anche le parole di Gravina le lasciamo da parte, dobbiamo dimostrare sul campo di meritarci la Champions". Lo dice il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, in merito ad un possibile litigio tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved sulla sua posizione e alle parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla possibile esclusione dei bianconeri dalla Serie A nel caso non rinunciassero al progetto Superlega.