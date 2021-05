Milano, 11 mag. - (Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic "ha subito una distorsione al ginocchio, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazione settimana prossima”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, in merito alle condizioni fisiche dell'attaccante svedese infortunatosi domenica scorsa nel match contro la Juventus.