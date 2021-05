Calcio: Euro 2020, i volontari sono pronti, Vialli ambasciatore, 'siamo una grande squadra' (2)

(Adnkronos) - Il Programma Volontari era iniziato nel 2019: erano giunte oltre 4.300 candidature, che dopo un percorso di selezione hanno portato il Volunteer Team a comporre la lista di quasi mille persone all'insegna della multiculturalità. Tra gli intervenuti durante il Kick Off Event, il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha voluto portare il suo saluto: "Sarà una festa, un evento importantissimo per tutti coloro che credono nel mondo dello sport e del calcio come veicolo per suscitare grande speranza, gioia e orgoglio. Quando gioca la nostra Nazionale è tutto il paese a essere coinvolto: voglio ringraziare tutti i volontari che contribuiranno alla riuscita di questo Europeo, perché senza di loro non ci sarebbe tutto questo. Ragazzi e ragazze che con la loro gioia e il loro entusiasmo accompagneranno verso un evento straordinario".

Gianluca Vialli è invece stato scelto come ambasciatore del Programma Volontari: "Ho accettato subito la proposta del presidente Gravina - ha raccontato -. Essere l'ambasciatore di un gruppo di così fondamentale per l'Europeo è un motivo di grande orgoglio. Perché a muovere queste persone è la passione: sono davvero onorato di fare parte di questa grande squadra. Sono stato calciatore, capitano, allenatore, e ora dirigente: il gioco di squadra è indispensabile per raccogliere risultati e completare la missione che ognuno di noi intraprende. Uso una metafora: nessuno può fischiettare una sinfonia da solo: ci vuole un'intera orchestra per poter suonare". E l'orchestra dei volontari di Roma per Euro 2020 è pronta a far partire la sua musica.