Tennis: Internazionali Bnl, Paire polemizza con giudice di sedia e scatta foto al segno della palla

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il francese Benoit Paire non si smentisce neanche agli Internazionali Bnl di Roma. Il transalpino è stato battuto dall'italiano Stefano Travaglia in due set ma non ha perso l'occasione per fare polemica, criticando il giudice di sedia Bernardes per una chiamata da lui giudicata sbagliata, così ha preso il cellulare ed ha scattato varie foto al punto di impatto della pallina da poter mostrare alla fine del match.