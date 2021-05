Premi: 'A tutta Donna', dal 14 maggio al via la premiazione on line con la scrittrice Auci (2)

(Adnkronos) - E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication.

Florinda Saieva è un avvocato di Favara, lanciata nella carriera del diritto canonico, vive e lavora a Parigi. Moglie e mamma, all’apice della carriera fa la scelta della vita: tornare nella sua Favara e riqualificare un quartiere in degrado. Nasce da lì la Farm cultural park, un’eccellenza mondiale. Un cantiere sempre aperto dedicato all’arte, alla cultura, alla creatività. Nella Farm c’è spazio per i giovani, i bimbi in una serie di progetti, che si sono fatti notare in tutto il mondo.

Si parte con le premiazioni venerdì 14 aprile, alle 21.30 in diretta sulla pagina Fb A tutta Mamma. La premiata sarà Stefania Auci, che riceverà virtualmente il premio dalla giornalista Elvira Terranova, capo servizio di Adn Kronos, che ha ricevuto il riconoscimento nel 2019. "Con la scrittrice Stefania Auci faremo una chiacchierata, anche in vista dell'uscita del romanzo "L'inverno dei leoni", editrice Nord, capitolo conclusivo della saga familiare dei Florio".