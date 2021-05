Pd: Letta, 'azionariato popolare per radio Immagina, servizio alla democrazia'

Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Ogni ora costa, più sottoscrizioni avremo all'azionariato popolare e più riusciremo a fare, più informazione, più fili diretti. Sarà il modo migliore per fare di radio Immagina l'infrastruttura principale delle Agorà democratiche. Sottoscrivendo l'azionariato popolare di radio Immagina sosterrete una buona partecipazione e un modo migliore per rendere un servizio alla nostra democrazia". Lo ha detto Enrico Letta lanciando, dai microfoni di radio Immagina, l'azionariato popolare per l'emittente web.