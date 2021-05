Pallavolo: Manfredi, 'Finalmente si riparte dopo anno complicato, grande obiettivo Tokyo'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Finalmente si riparte dopo un anno veramente complicato. Il grande obiettivo sono i Giochi Olimpici di Tokyo e certamente non possiamo nasconderci, non andremo in Giappone come l’ultima squadra, oppure per fare esperienza. Dopo i risultati dell’ultimo Mondiale e dell’Europeo scenderemo in campo a Tokyo per giocarcela contro tutti". Lo ha detto il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi, nell'incontro online per presentare con il ct Davide Mazzanti la stagione 2021 della nazionale italiana femminile. "Conosciamo benissimo la qualità del nostro lavoro e dei nostri tecnici che stanno portando avanti un importante programma di preparazione a Cavalese in Val di Fiemme. Una location magnifica, che voglio ringraziare nuovamente per averci messo a disposizione strutture più che adatte alle esigenze della squadra. Da parte mia posso garantire per l’ennesima volta che la Federazione si impegnerà al massimo per sostenere le sue meravigliose nazionali", ha aggiunto il presidente.