Palermo: Anm Palermo, 'Mineo per tutti noi un punto riferimento, memoria storica aula bunker'

Palermo, 10 mag. (Adnkronos) - "La Ges Anm Palermo, interpretando il sentimento dei colleghi, si stringe in un affettuoso abbraccio ai familiari di Vincenzo Mineo. "Enzo" è stato per tutti un punto di riferimento, profondo conoscitore della realtà giudiziaria palermitana e memoria storica dell'Aula Bunker, di cui è stato efficiente organizzatore non solo in occasione del primo maxiprocesso, ma per tutte le attività, anche extragiudiziarie, cui quelle aule sono state adibite". E' quanto si legge in una nota dell'Anm di Palermo che esprime cordoglio per la morte di Vincenzo Mineo, storico cancelliere che si occupò del maxiprocesso di Palermo.

"Apprezzato per il suo eccezionale spirito di servizio, per la competenza e la professionalità che accompagnava sempre ad autentica umanità e ad un pizzico di sana ironia, Enzo - malgrado il collocamento in quiescenza - aveva continuato ad essere testimone di un periodo indimenticabile della storia degli uffici giudiziari palermitani", si legge.