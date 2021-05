Mo: Picierno, 'Ue e Italia si impegnino per ripresa dialogo'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "L’escalation di violenza che in queste ore sta attraversando Gerusalemme deve cessare: Europa e Italia devono fare il possibile affinché le parti tornino a sedersi a un tavolo di dialogo". Lo afferma l'europarlamentare del Pd Pina Picierno.

"Gli estremismi e i ragionamenti da tifoseria, anche qui dall’Italia, non aiutano nessuno. Dobbiamo essere protagonisti -aggiunge- per evitare che i Paesi che hanno interesse a soffiare sul fuoco delle violenze non diventino attori strategici nella regione a danno di israeliani e palestinesi".