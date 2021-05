Milano: M5s Lombardia, 'esternazioni Sala su possibilità di coalizione hanno stancato'

Milano, 10 mag.(Adnkronos) - "Le continue esternazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sulle possibilità, o meno, di una coalizione con il Movimento 5 Stelle hanno stancato". Così Monica Forte, Gregorio Mammì e Massimo De Rosa, consiglieri regionali del M5s Lombardia sulla corsa per le prossime elezioni amministrative a Milano. "Il sindaco -dicono- non può cambiare idea a seconda del meteo. Se c’è il sole accelera, se piove frena a suo piacimento".

"Nel suo cielo -affermano i consiglieri Cinquestelle- il sindaco, a seconda degli umori delle liste che lo appoggiano o dei possibili candidati del centrodestra decide se ci sarà sole o pioggia, ma non dispone del Movimento. Ci pare utile ricordargli che il nostro elettorato ricerca un’offerta politica coerente a partire da un programma molto chiaro e realizzabile: non siamo l’ancora di salvezza elettorale di nessuno". E aggiungono: "Il Movimento 5 Stelle di Milano non ha ancora deciso se, e come, correre insieme".

"L'atteggiamento ondivago del sindaco in carica non favorisce un dibattito sereno -osservano gli esponenti pentastellati-. Chiediamo quindi uno sforzo maggiore nell’approfondimento dei temi legati al futuro della città e l’avvio di tavoli per discutere delle eventuali convergenze. Il Movimento non è facile a seduzioni, soprattutto se legate alla propaganda. A Milano c’è bisogno di coerenza, chiarezza, di progetti e programmi che facciano gli interessi di chi vive la metropoli. Il Movimento 5 Stelle non si prende in corsa all’ultimo momento".