Lombardia: Giunta dice 'no' a impianto idroelettrico lungo fiume Adda (2)

(Adnkronos) - Già un precedente progetto, dello stesso proponente, era stato archiviato nel 2018 dal ministero dell'Ambiente, a seguito delle criticità ambientali rilevate. Il parere di Regione Lombardia ora viene trasmesso al ministero della Transizione ecologica, autorità competente all'emanazione del provvedimento di Valutazione d'impatto ambientale statale. E per conoscenza a tutti gli altri enti interessati.

Nel merito, la commissione Via regionale ha consegnato i propri contributi specialistici. Sulla base dei quali l'assessorato ha redatto una relazione istruttoria. In essa emerge appunto che il progetto non ha dato 'adeguato' riscontro a osservazioni e rilievi presentati da Regione Lombardia e gli altri soggetti e Amministrazioni interessati. Questo sia nel corso della precedente procedura di Via, quanto nella richiesta attuale d'integrazioni nel procedimento.