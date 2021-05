Livatino: D'Uva, 'esempio di rettitudine nella professione, nella fede e nella società'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Il giudice Rosario Livatino ha interpretato il messaggio cattolico in modo profondo e autentico, e non distorto come tenta di fare la criminalità organizzata". Lo ha sottolineato il deputato M5S Francesco D'Uva, questore della Camera, durante una diretta Instagram assieme all'ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

"La fama della sua serietà e della sua preparazione -ha proseguito D'Uva- è arrivata fino ai giorni nostri. Il suo approccio, improntato al rigore morale, nei confronti della vita professionale, cattolica, sociale unisce tutti questi mondi all'insegna del valore fondamentale della rettitudine. Quando si parla del giudice Livatino si parla anche di diverse 'prime volte'. Come quella di Piero Nava, che si trova nei luoghi dell'omicidio del giudice la mattina del 21 settembre 1990 e, denunciando quanto aveva visto, diventa il primo testimone di giustizia. Rosario Livatino è stato anche uno dei primi ad agire sui patrimoni della criminalità organizzata, così come illuminante è stata la sua chiave di lettura sull'infiltrazione delle mafie nell'economia legale".