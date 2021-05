I molteplici usi dell’Intelligenza Artificiale

I vantaggi che l’utilizzo dell’IA può apportare sono ormai comprovati e determinanti per la competitività sul mercato di qualsiasi organizzazione, tuttavia il suo avvento ha creato una certa discontinuità fra settori che ne hanno compreso da subito il potenziale e settori che sono più legati al modello tradizionale.

L’intelligenza artificiale non può infatti essere considerata “soltanto” come una nuova tecnologia, ma anche come causa della rivoluzione dei settori e dei modelli di business delle organizzazioni che ne fanno uso. Proprio per la sua enorme portata innovativa, infatti, potrebbe volerci tempo prima che i nuovi modelli operativi basati sull’IA generino profitti.

Tuttavia, è indubbio che l’intelligenza artificiale sia destinata ad essere una delle protagoniste del prossimo futuro e a dominare i mercati, così come la nostra vita personale e sociale.

Intelligenza artificiale e creazione di valore

Ci possono essere tre diverse direzioni nella creazione di valore derivanti dall’applicazione dell’intelligenza artificiale: esperienza dei clienti, nuovi guadagni, riduzione dei costi.

ESPERIENZA DEI CLIENTI

L’utilizzo dell’IA consente di analizzare grandi quantità di dati riguardo ai propri clienti e potenziali clienti. Sarà quindi più facile sapere come soddisfarli, come entrarvi in contatto, individuarne in anticipo esigenze e problemi e offrire di conseguenza soluzioni “su misura”.

La possibilità di offrire ai clienti soluzioni e offerte calibrate sui loro interessi o richieste si traduce in un significativo miglioramento dell’esperienza del cliente e in una sua maggiore soddisfazione e quindi alla fidelizzazione del consumatore nei confronti del fornitore del prodotto o servizio.

NUOVI GUADAGNI

L’Intelligenza Artificiale permette anche di individuare nuovi prodotti e servizi da offrire al cliente, sulla base dell’analisi predittiva dei suoi bisogni.

RIDUZIONE DEI COSTI

Tra i principali benefici derivanti dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, c’è la riduzione dei costi complessivi dell’azienda grazie alla possibilità di automatizzare alcuni processi e quindi risparmiare sulle spese del personale. L’IA, dunque, va molto oltre la semplice automazione di processi che in precedenza venivano svolti da esseri umani. Basti pensare agli algoritmi che permettono di individuare inefficienze e/o malfunzionamenti nei flussi di lavoro, suggerendo come intervenire per risolverli oppure agli strumenti di Speech Analytics, che consentono l’analisi e comprensione delle conversazioni telefoniche, assolvendo alle fasi preliminari del processo di assistenza dei call center.

Da RSM i software Genya CFO e Revisya, algoritmi di Intelligenza Artificiale al servizio della revisione. L’importanza di automatizzare ogni passaggio del processo di revisione in modo che venga tracciato e mappato, evitando così di commettere errori e imprecisioni, nonché «certificare» il lavoro in caso di controlli, sta alla base della scelta di lanciare dei software di nuova generazione, come Revisya e Genya CFO. Genya CFO, in particolare, è progettato per la gestione della crisi d’impresa. Anche grazie a questi RSM si posiziona ad alto livello nella revisione e organizzazione contabile.

* Partner di Rsm