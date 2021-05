Giustizia: Partito radicale, sosteniamo riforma Cartabia ma non sia massacrata da Parlamento

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Siamo con la ministra Cartabia, sosteniamo il suo sforzo e la sua disponibilità. Sosteniamo le sue proposte, che non conosciamo, purché non siano frutto di trattative con questo Parlamento e con questa magistratura. Ha la statura politica e culturale, la determinazione per farlo ed è evidente che se la ministra Cartabia deve essere sottoposta al massacro di questo Parlamento è meglio che risparmi le sue energie per responsabilità che si addicono alla sua persona". E' quanto si legge in una nota del Partito radicale.