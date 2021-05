Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo.

Ridemovi è presente in 17 città in Italia e Spagna con circa 30mila mezzi, 2 milioni di utenti e un miliardo di chilometri percorsi in tre anni di attività, offrendo così una soluzione per la mobilità urbana a basse emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici. L’ingresso di Generali consentirà a Ridemovi di estendere il parco mezzi a circa 70mila unità, rafforzare la propria posizione in Italia e Spagna e aprire nuovi mercati in Europa ed extra Ue. La crescita della flotta sarà focalizzata principalmente sui mezzi elettrici.

"Grazie all’investimento di Generali saremo in grado di accelerare l’espansione internazionale di Ridemovi e investire in ricerca per continuare ad innovare mezzi e servizi rendendoli sempre più funzionali ed efficienti", dice Alessandro Felici, ceo di Ridemovi. Il portfolio manager di Generali Investments, Stefano Ferrari, che rappresenterà Generali nel consiglio di amministrazione di Ridemovi, spiega che "il gruppo Generali, in linea con il suo obiettivo di contribuire alla costruzione di una società sana, resiliente e sostenibile, ha voluto investire nella green mobility con l’ingresso nel capitale di Ridemovi, un’azienda high-tech che si occupa di mobilità condivisa prestando particolare attenzione al settore della tecnologia digitale e della sostenibilità, alcuni tra i fattori più importanti che plasmano il futuro del pianeta e delle imprese".