Femminicidio: Leone (M5S), 'guerra di civiltà che richiede impegno di tutti'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Nell'ambito della prevenzione la Convenzione" di Istanbul "suggerisce la promozione di campagne di sensibilizzazione e di interventi significativi nella comunicazione al fine di cambiare la narrazione del fenomeno violento e della rimozione degli stereotipi di genere, che resta un tema assai delicato e complesso nonché stratificato. In questa attività di contrasto bisogna impiegare tutte le nostre migliori energie intellettuali e culturali poiché si tratta di una vera e propria guerra di civiltà che richiede un impegno costante sia da parte delle istituzioni che delle associazioni e anche a livello individuale". Così la vicepresidente della commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio, Cinzia Leone, senatrice M5S, in occasione del convegno 'Il ruolo dell'università nel contrasto alla violenza di genere', oggi in Senato a 10 anni dalla firma della Convenzione di Istanbul.