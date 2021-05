Cinema: Tom Cruise restituisce i tre Golden Globe per unirsi a protesta contro Hfpa**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Tom Cruise si unisce al coro di indignazione contro la Hollywood Foreign Press Association. Secondo quanto riporta il sito specializzato di cinema Deadline Hollywood, Cruise avrebbe restituito oggi all'Hfpa i tre trofei Golden Globe che ha vinto nel corso degli anni. I premi appena inviati alla sede dell'Hfpa sono quello per il miglior attore, che Cruise ha vinto per 'Jerry Maguire', il premio per il miglior attore che ha vinto per 'Born on the Fourth of July' (Nato il 4 luglio) e il premio per il miglior attore non protagonista che ha vinto per 'Magnolia'.

Fonti autorevoli hanno fatto sapere a Deadline che la restituzione dei riconoscimenti "è appena accaduta, poiché il castello di carte dei Golden Globes continua a sgretolarsi". La notizia arriva poco dopo quella che annuncia che la Nbc ha annullato la trasmissione dei Golden Globes del prossimo anno, e che altre star, come Scarlett Johansonn, hanno aderito alla protesta contro la Hfpa. Cruise è dunque l'ultima star a protestare, dopo Netflix, Amazon e Nbc, tra gli altri, sulla lentezza dell'organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività.