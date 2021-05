Calcio: Gravina replica a Vigorito, 'evitare logiche complottistiche'

Napoli, 10 mag. - (Adnkronos) - "Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, interviene sul caso Mazzoleni-Benevento replicando al presidente del sanniti Vigorito.

"Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento -aggiunge il numero uno del calcio italiano a margine di un evento a Napoli-. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di Vigorito sono solo delle fantasie. L'errore fa parte del calcio. Si va avanti con la tecnologia".