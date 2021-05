BayWa r.e. vende parco eolico svedese da 62 MW al gruppo italiano ERG

BayWa r.e. ha annunciato il successo della vendita del proprio parco eolico svedese da 62MW di Furuby a ERG, uno dei principali gruppi nel settore energetico e primario operatore di parchi eolici in Europa. Situato nel sud della Svezia, il parco eolico di Furuby sarà composto da 10 turbine Siemens Gamesa 5.X con un'altezza di 220 metri. Si tratta del terzo accordo che BayWa r.e. stipula con Siemens Gamesa in Svezia. L’intesa include contestualmente un service agreement per 25 anni con l’importante produttore di turbine. Il progetto, in procinto di partire entro il prossimo mese, è stato sviluppato da BayWa r.e., che si occuperà anche della realizzazione e della gestione degli asset una volta che il parco sarà operativo.

La vendita del parco eolico di Furuby segna la seconda grande transazione di BayWa r.e. nella parte meridionale della Svezia, dopo la vendita del suo parco eolico da 94,6 MW Lyngsåsa a SUSI Partners nell'agosto 2019. "Siamo lieti di aver finalizzato la vendita del parco eolico di Furuby al gruppo ERG, una società che, come noi, ha al cuore del proprio business la produzione energetica da fonti rinnovabili e sostenibili. Siamo impazienti di sviluppare questo nuovo rapporto con ERG e di lavorare insieme per guidare la transizione energetica in Europa”, ha dichiarato Håkan Wallin, CEO di BayWa r.e. Nordic AB.

"Questo successo per BayWa r.e. mette in luce anche le crescenti opportunità che il mercato eolico svedese – destinazione chiave per le energie rinnovabili – offre agli sviluppatori e agli investitori”, ha aggiunto Lorenzo Palombi, direttore dei progetti eolici EMEA di BayWa r.e.. Con risorse eoliche significative e la capacità di fornire spazio sufficiente per grandi progetti, l'energia eolica sta aiutando la Svezia a raggiungere l'obiettivo di un sistema energetico completamente rinnovabile entro il 2040 e la neutralità dal carbonio entro il 2050.

BayWa r.e. prevede di completare la messa in servizio del parco eolico di Furuby a fine 2022. Furuby avrà una produzione annuale di 210 GWh. Questo equivale al consumo annuale di oltre 27 mila famiglie medie in Svezia, che comunemente utilizzano l’elettricità per riscaldare le proprie abitazioni. Operazioni come la vendita del parco eolico Furuby, testimoniano il forte e costante percorso di crescita intrapreso da BayWa r.e. nel corso degli ultimi anni.

Il mese scorso, la società ha annunciato la chiusura di un'operazione di aumento di capitale da parte dell'investitore svizzero Energy Infrastructure Partners (EIP), che ora contribuirà a portare avanti i suoi ambiziosi piani di crescita globale, con l’ingresso di BayWa r.e. nel mercato dei produttori indipendenti di energia (IPP). Allo stesso tempo, BayWa r.e. sta continuando a costruire una pipeline di centinaia di megawatt in diverse fasi di sviluppo sia nell'eolico che nel fotovoltaico in Svezia.

L’ultima acquisizione da Siemens Gamesa, completata alla fine di aprile, di un progetto con quattro turbine eoliche, "Hedared", situato nella Svezia meridionale, riflette questo successo e la forte partnership tra BayWa r.e. e il produttore leader di turbine.BayWa r.e. è stata supportata nell'accordo con ERG da Newsec Infra come consulente finanziario e da Mannheimer Swartling come consulente legale.