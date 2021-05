Ue: Fracanzani, 'Conferenza su futuro segua indicazioni Moro per Patria più grande'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Domenica 9 maggio 2021, anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, ma anche giornata inaugurale della Conferenza sul futuro dell’Europa. Il modo migliore per ricordare Aldo Moro è quello di condurre in tale Conferenza un impegno coerente con le indicazioni dello statista scomparso”. Lo afferma Carlo Fracanzani, ex deputato Dc e segretario della commissione Esteri della Camera quando ne era presidente proprio Aldo Moro.

Fracanzani ricorda come Moro operava perché giovani e donne non fossero emarginati, ma invece protagonisti della “nuova frontiera. Moro affermava: 'La comunità europea è lo spazio più vasto economico, culturale, politico nel quale inserire la nazione italiana; non la perdita della Patria ma il ritrovamento di una Patria più grande in armonia con le nuove dimensioni del mondo e con la complessità degli attuali rapporti internazionali'. Ecco perché alla luce di tali indicazioni -conclude Fracanzani- nella Conferenza c’è la necessità di scelte coraggiose con la modifica dei Trattati a cominciare dall’abolizione della regola dell’unanimità in tutti gli articoli per i quali è ancora prevista".