Terrorismo: Casellati, 'abbiamo sconfitto nemici, siamo più solidi e forti'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il cammino di verità che abbiamo percorso insieme in questi decenni ci ha reso sicuramente più solidi e forti nell’affrontare i tanti nemici, interni ed esterni, di ieri e di oggi. Siamo riusciti a sconfiggere i nemici di ieri, come il Presidente Mattarella ci ha ricordato, 'grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti e grazie all’unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà'". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo.

"Anche in questa battaglia, le donne -ha proseguito la seconda carica dello Stato- hanno svolto un ruolo fondamentale. Non a caso sono state due donne a promuovere il disegno di legge che nel 2007 ha portato all’istituzione di questa giornata. Due donne, come le senatrici Sabina Rossa, figlia del sindacalista Guido Rossa, e Rosa Villecco, vedova Calipari, che hanno saputo costruire sul proprio dramma personale una battaglia di civiltà".

"Come loro, tante altre donne, tante madri, mogli, sorelle e nipoti, hanno lottato in questi decenni per ricostruire intere famiglie lacerate dal dolore. Hanno continuato a testimoniare che non è con l’odio, ma con le armi della giustizia e della democrazia, che si contrasta la violenza. Il loro coraggio -ha concluso Casellati- sia oggi un monito e un invito a non dimenticare e a non arrendersi mai. Per onorare il sacrificio di tutti gli italiani che oggi ricordiamo e per continuare a costruire, giorno dopo giorno, nella verità e nella giustizia, un'Italia sempre più forte, sempre più libera e sempre più unita".