Covid: Rocca (Cri), 'produzione vaccini si risolve con licenze volontarie'

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - "I numeri sono drammatici: soltanto l’1% dei vaccini prodotti oggi è andato al continente africano e alcuni paesi non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Il problema della produzione si può risolvere con le licenze volontarie e si sta perdendo fin troppo tempo in questa discussione. Le case farmaceutiche dovrebbero offrire le soluzioni". Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.