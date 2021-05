Cinema: è morta Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks nel film 'Bachelor Party' (2)

(Adnkronos) - Kitaen è apparsa tra gli altri film in "Crystal Heart - Voglia d'amore" di Gil Bettman (1986), "Giustizia privata" di Denis Amar (1986) e "Happy Hour" di John De Bello (1986). Sul grande schermo è apparsa anche in "Tre di cuori" (1993), "Playback" (1996), "Con l'acqua alla gola" (1996), "After Midnight" (2014).

Ha avuto piccole parti in tante serie tv, come "Santa Barbara", "Booker", "Ai confini dell'aldilà", "Veronica Clare", "Seinfeld", ​​"Witchboard". In anni più recenti, Kitaen ha partecipato a diversi reality show, tra cui "The Surreal Life", "Botched" e a una stagione di "Celebrity Rehab with Dr. Drew".

Kitaen ha lottato a lungo con l'abuso di sostanze, come ha rivelato in "Celebrity Rehab" e ha avuto diversi problemi con la legge, compresa un'accusa per possesso di cocaina nel 2006 e guida sotto l'influenza di stupefacenti nel 2009. Kitaen è stata sposata con il giocatore di baseball Chuck Finley dal 1997 al 2002 e hanno avuto due figlii, Wynter e Raine.