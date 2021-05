Ue: Von der Leyen, 'al fianco India in momento così difficile'

Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "L'incontro di oggi con Narendra Modi non potrebbe essere più tempestivo. L'Ue è al fianco dell'India in questo momento così difficile. Discuteremo anche come rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica. Unione europea e India possono ottenere molto di più lavorando insieme". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen su Twitter, prima di prendere parte al vertice Ue-India.