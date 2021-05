Ue: Draghi, 'accordo libero scambio con India non è mossa anti-Cina'

Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Le dichiarazioni di Modi sono state molto attente, ha detto che delle relazioni di pace ai confini con la Cina e con gli altri Paesi sono essenziali per l'India. Quindi l'apertura che l'India ha fatto su questo accordo di libero scambio è importantissima, ma non credo che sia interpretabile come una mossa anti-cinese. C'è stata inoltre grande solidarietà nei confronti dell'India, l'atmosfera era molto solidale". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto.

