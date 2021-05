Rai: Renzi presenta denuncia su caso autogrill, possibile grave violazione riservatezza** (2)

(Adnkronos) - La denuncia prevede inoltre un'istanza di perquisizione e sequestro "del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Segnatamente si chiede di adottare decreto motivato di perquisizione e sequestro al fine di acquisire i video e le foto girate dalla donna (la cui identità è d'accertarsi) per capirne attraverso l'analisi tecnica se vi sono state manipolazioni, alterazioni e provenienza non che l'ulteriore materiale informatico nella sua disponibilità (in particolare il cellulare, i computer, la corrispondenza telematica email e messaggistica WhatsApp). La denuncia è "contro ignoti".