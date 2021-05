Ple: sondaggio Noto, 'per movimento liberale bacino del 35 per cento'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Il pensiero economico e sociale dei liberali piace agli italiani, che vendono in Mario Draghi -e nel suo Governo- un esempio di queste politiche e indicano nel centrodestra la collocazione naturale di chi si professa liberale oggi. Un movimento liberale avrebbe un potenziale elettorale del 35%. I dati emergono da una rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per il Partito liberale europeo, illustrata in occasione della nascita della nuova formazione politica a Roma.

Tra i sistemi di pensiero politico-economico sondati nell’indagine, quello liberale è visto come uno dei più adatti ad orientare le scelte dei prossimi governi. Il 46% degli intervistati, considera il liberalismo moderno e dalle prospettive interessanti anche per il futuro. Un dato che cresce soprattuto tra gli uomini e nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni, sfiorando il 70%.