Ple: sondaggio Noto, 'per movimento liberale bacino del 35 per cento' (2)

(Adnkronos) - Per il 40% degli intervistati, Draghi è sì un liberale, ma solo il 34% pensa che stia attuando politiche di questo tipo. I modelli più forti sono all’estero. Il 54% ritiene l’Ue fortemente ispirata dai principi liberali e, tra vari Paesi stranieri, gli esempi più riconosciuti sono Inghilterra, Olanda e Germania.

Una forza politica liberale, secondo gli intervistati, dovrebbe collocarsi naturalmente nel centrodestra. Sono Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e Cambiamo i soggetti politici percepiti come più vicini al liberalismo, rispettivamente dal 36, 30, 26, 22 e 20 per cento degli italiani. Nessuno di questi però viene identificato dai potenziali elettori come una forza spiccatamente liberale. La forza più lontana da questo orizzonte è per gli intervistati il Movimento 5 Stelle, giudicato in modo molto simile al Pd, che per il 36% degli intervistati è poco liberale.