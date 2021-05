Musica: è morto Lloyd Price, il cantante star diventato 'Mr Personality'** (2)

(Adnkronos) - La carriera del giovane prodigio Lloyd Price avviata al fulgore negli anni '50 fu interrotta momentaneamente dall'arruolamento per la guerra di Corea. Al ritorno dai suoi tre anni di servizio, la scena rock and roll era stata presa in mano da altri nomi, tra cui Little Richard. Decise così di fondare una sua etichetta discografica, la Ket Record Company, con l'amico Harold Logan.

Dopo il 1959, l'anno più importante per Price con "Personality", "Where were you (on our wedding day)", "I'm gonna get married" e "Come into my heart", il cantante statunitense fondò poi nuove etichette (tra cui la Double-L che lanciò la carriera di Wilson Pickett nel 1963) e un nightclub a New York, il Turntable, nel cuore di Manhattan.

Nel 1993 Price ha fatto un tour in Europa con Jerry Lee Lewis, Little Richard, e Gary U.S. Bonds. Nel 2005 si è esibito con Jerry Butler, Gene Chandler e Ben E. King per il tour "Four Kings of Rhythm and Blues". Per il suo settantasettesimo compleanno, Price è stato inserito nella Louisiana Music Hall of Fame. A Kenner dove è nato, alla periferia di New Orleans, gli hanno intitolato una via, la "Lloyd Price Avenue" e dedicato una statua di bronzo.