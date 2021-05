Eni: obiettivi crescita in piano prevalentemente organici, si guarda a opportunità in rinnovabili

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Gli obiettivi di crescita nel piano quadriennale sono prevalentemente organici. Con riferimento ai business delle rinnovabili e retail gas, sarà monitorato il mercato per valutare opportunità coerenti con gli obiettivi strategici di crescita". E' quanto si legge nelle riposte dell'Eni alle domande degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio.

In relazione a potenziali dismissioni, coerentemente con il target annunciato di 2 mld euro nel quadriennio, sottolinea la società, "saranno valutate le dismissioni di asset marginali, maturi al fine di ottimizzare il nostro portafoglio e di trasformare il business in chiave di decarbonizzazione. Infine, è in corso di valutazione la possibilità di replicare il 'modello Var Energi' sviluppando Business Combination in altri paesi per massimizzare le opzioni di crescita in quei contesti".