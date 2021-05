Covid: Merkel, 'non credo revoca brevetti sia soluzione per vaccino a tutti'**

Berlino, 8 mag. (Adnkronos/Dpa) - "Ho detto chiaramente, ancora una volta, che non credo che la liberalizzazione dei brevetti sia la soluzione per mettere i vaccini a disposizione di più persone". Così Angela Merkel ha detto di aver ribadito, durante il Summit Sociale Ue che si è concluso oggi a Porto, la sua opposizione alla proposta di Joe Biden per la revoca dei brevetti dei vaccini contro il Covid 19. "Credo che abbiamo bisogno della creatività e dell'innovazione delle imprese", ha aggiunto la cancelliera tedesca.