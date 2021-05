Centrodestra: Salvini al Ple, 'abbiamo bisogno di tante anime'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Unità nella diversità. Il centrodestra che governerà questo Paese per parecchio tempo ha bisogno di tante anime che rappresentino le tante, splendide, diverse realtà economiche, sociali e produttive di questo Paese che è il più bello del mondo. Conto di incontrarci e di incontrarvi presto di persona e non più a distanza". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un videomessaggio per la fondazione del Partito liberale europeo.