Arte: il disegno 'Testa di orso' di Leonardo andrà all'asta a Londra l'8 luglio**

Londra, 8 mag. - (Adnkronos) - Una "Testa di orso" disegnata da Leonardo da Vinci (1452 -1519) sarà messa in vendita da Christie's a Londra come lotto principale della 'Exceptional Sale' che si terrà l'8 luglio. Si tratta di uno degli otto disegni superstiti del genio del Rinascimento ancora in mani private al di fuori della British Royal Collection di Windsor e delle Devonshire Collections di Chatsworth. Lo studio approfondito della testa dell'animale misura 7 x 7 cm e fu eseguito a punta d'argento su carta rosa pallido-beige, con una tecnica insegnata a Leonardo dal suo maestro Andrea del Verrocchio.

Il disegno è da oggi esposto al pubblico da Christie's al Rockefeller Center di New York per poi essere trasferito nella sede di Christie's a Hong Kong dal 20 al 25 maggio. Andrà quindi a Londra, dove sarà visibile dall'1 al 6 giugno prima dell'asta, dove verrà offerto con una stima di 8.000.000-12.000.000 di sterline. L'obiettivo della casa d'aste è di stabilire il nuovo record mondiale per un disegno di Leonardo, attualmente detenuto da "Cavallo e cavaliere" venduto nel 2001, sempre da Christie's, per oltre 8 milioni di sterline (11 milioni di dollari).

La storia illustre della proprietà del disegno leonardiano può essere fatta risalire a Sir Thomas Lawrence (1769-1830), il famoso pittore britannico la cui collezione di disegni di antichi maestri è considerata tra le più grandi mai riunite. Dopo la morte di Lawrence nel 1830, il disegno passò al suo mercante d'arte (e principale creditore) Samuel Woodburn, che lo vendette da Christie's nel 1860 per appena 2,50 sterline. Nella prima metà del XX secolo il disegno era nella collezione di un altro grande collezionista britannico, il capitano Norman Robert Colville, che possedeva anche il disegno "Testa di medusa" di Raffaello venduto da Christie's nel 2009 per 29.161.250 sterline (48.009.960 dollari).