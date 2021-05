Ue: Sassoli, 'riformare Patto di stabilità e crescita, indietro non si torna'

Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Per non tornare indietro e per ridurre le disuguaglianze dovremo anche lavorare sui debiti contratti per proteggere i nostri cittadini in questi tempi di pandemia. Non vogliamo che i nostri cittadini più vulnerabili, più fragili, le donne e i giovani, portino domani il peso della crisi. Ecco il motivo per cui dobbiamo avviare oggi un grande dibattito sulle regole dopo il Covid e riformare il Patto di Stabilità e Crescita. Anche la nuova politica di Biden, ci invita a non avere tabu' ed è politica di chiaro stampo europeo". Lo dice il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al termine dei lavori del Social Summit a Porto. "Indietro non vogliamo tornare - conclude - indietro non sarà possibile tornare".