Scuola: sottosegretario Sasso, 'M5s sbaglia volutamente a parlare di sanatoria e si rinnega'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Ma quale sanatoria nella scuola? Se c'è qualcosa da sanare è l'atteggiamento illecito dello Stato che per anni ha abusato nella reiterazione dei contratti a termine, non la condotta dei lavoratori precari della scuola. Tutto questo ai sensi della normativa europea e nazionale". Lo scrive il sottosegretario Rossano Sasso sulla sua pagina FAcebook ed aggiunge: "Il M5s sbaglia volutamente a parlare di sanatoria, tentando di far passare come abusivi, furbetti, quasi mezzi delinquenti gli insegnanti precari che lavorano nelle nostre scuole da 5, 10 e a volte anche 20 anni che chiedono legittimamente di essere stabilizzati".

"Ma queste cose - prosegue - i grillini le conoscono bene, come le conosce chi tra loro tanto si oppone alla stabilizzazione dei precari mentre fino a pochi anni andava in giro dicendo le stesse cose che dico io e che dice la Lega. Piccola differenza: io non rinnego me stesso e non abbandono al loro destino centinaia di migliaia di professionisti e le loro famiglie, ma soprattutto non voglio che i diritti dei lavoratori continuino ad essere calpestati. Basta con la malafede, basta con i giochetti".

"La Lega - conclude - ha da tempo depositato proposte concrete, serie, attuabili per la stabilizzazione dei precari della scuola, che tengano conto sia dell'art.97 della Costituzione sia del fantomatico "merito" decantato dal movimento di Grillo. Basta con questa irresponsabilità. La Lega è più che disponibile al dialogo, siamo in un Governo di unità nazionale ma non saremo ostaggio di chi vorrebbe bloccare tutto".