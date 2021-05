Pd: lunedì alle 18 webinar su 10 anni convenzione Istanbul

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Trentacinque donne dall’inizio dell’anno sono state uccise in Italia per il solo fatto di essere donne. Il 31,5% delle italiane ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e durante la pandemia le violenze tra le mura domestiche sono purtroppo aumentate. Numeri che impongono che si faccia di più per arginare questa piaga.

Per questo lunedì 10 maggio, a dieci anni dalla firma della Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Conferenza delle donne democratiche ha organizzato un webinar per rilanciare le politiche necessarie, anche in vista del nuovo Piano d’azione straordinario contro la violenza di genere.